Warum Patienten auch in Corona-Zeiten keine Scheu vor dem Besuch beim Arzt haben sollten, erklärt Stefan Grüne, Chefarzt der Medizinischen Klinik II mit Schwerpunkt für Gastroenterologie, Onkologie, Infektiologie, Pneumologie und Endokrinologie am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift, am Mittwoch von 16.30 bis 17.30 Uhr am RHEINPFALZ-Lesertelefon. Unter der Rufnummer 06321/8903-34 beantwortet Grüne Fragen zu den Themen Vor- und Nachsorge sowie Überwachung insbesondere für Krebspatienten.