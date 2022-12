Hatten Sie Spaß bei unserem RHEINPFALZ-Jahresquiz mit 23 Fragen aus Stadt, Land, Haßloch, Kultur und Sport? Wir hoffen es. Und wir hoffen auch, dass Sie möglichst oft die richtige Lösung wussten. Für alle, die ihre Lösungen kontrollieren möchten, kommen hier die richtigen Antworten:

Frage 1 = b; Frage 2 = a; Frage 3 = b; Frage 4 = a; Frage 5 = c; Frage 6 = a; Frage 7 = b; Frage 8 = a; Frage 9 = c; Frage 10 = a; Frage 11 = c; Frage 12 = a; Frage 13 = c; Frage 14 = a; Frage 15 = a; Frage 16 = b; Frage 17 = b; Frage 18 = c; Frage 19 = b; Frage 20 = c; Frage 21 = c; Frage 22 = b; Frage 23 = c.

Vielen Dank fürs Mitspielen. Die Lokalredaktion wünscht Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit für 2023.