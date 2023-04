Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Deutsche Post DHL hat einen neuen Paketshop im Rewe-Markt in Mußbach in der Meckenheimer Straße 15 eröffnet. Wie sie am Dienstag informierte, können dort ab sofort Briefmarken gekauft, Pakete versendet sowie Paket- und Retouren-Label ausgedruckt werden. Laut Post ist der Shop montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

Allerdings war am Dienstag im Eingangsbereich des Rewe-Markts noch kein Paketshop zu erkennen. Die Arbeiten laufen noch, voraussichtlich ab Donnerstag sollen die Dienstleistungen möglich