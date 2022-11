Elektroroller sind gut, aber das Ende der Fahnenstange ist damit hoffentlich noch nicht erreicht.

Energiesparen ist das Gebot der Stunde, und so sind alle auf der Suche nach Ideen und innovativen Möglichkeiten. Ganz besonders die Automobilindustrie sieht einem fundamentalen Umbruch entgegen. Doch auch der Kraftradbereich will, soll und kann etwas in Sachen Nachhaltigkeit beitragen und sucht nach Alternativen.

Obwohl sie häufig nur für das reine Fahrvergnügen eingesetzt werden, könnten die Zweiräder mit vielen Vorteilen in der Diskussion um den Verkehrskollaps mancher Regionen punkten. In Innenstädten und im Pendelverkehr sind vermehrt Elektroroller unterwegs, was gut für die Luftqualität ist, weniger Staus verursacht und die Parkplatzsuche entspannt. Nebenbei hilft das auch, den Lärmpegel zu senken. Außerdem haben sie viel Stauraum für Einkäufe und sehen auch noch schick aus.

Doch ist das schon das Ende der Fahnenstange? Gibt es nicht noch andere Ideen, wie ein Kraftrad effizient mit Energie versorgt werden kann? Auf keinen Fall. So wurden zum Beispiel am Mußbacher Stentenwehr erste revolutionäre Versuche gestartet, ein Motorrad mit Windkraft anzutreiben. Die Ergebnisse scheinen vielversprechend und ausbaufähig, denn bei Wind liefen die Räder wies Lottchen. Ob das Modell auch auf die Straße gebracht werden kann und einem Dauerbetrieb standhält? Die Antwort kennt leider nur der Wind …