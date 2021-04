Ein Rettungswagen ist am frühen Dienstagabend auf dem Weg zu einem Einsatz in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Neustadter Feuerwehr mitteilt, war das Rettungsfahrzeug gegen 18.15 Uhr zu einem Brand in einem Schrebergarten in der Robert-Stolz-Straße unterwegs.

Eine Audi-Fahrerin fuhr auf der Martin-Luther-Straße von der Winzinger Spange kommend in Richtung Mußbacher Landstraße und wollte nach links in die Siegfriedstraße abbiegen. Als der Fahrer des Rettungswagens den Audi überholen wollte, setzte die Fahrerin zum Abbiegen an, sodass es zur Kollision kam. Das Rettungswagenteam und die Autofahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, konnten aber die Fahrzeuge eigenständig verlassen. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Rückstau wegen Sperrung

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während des Einsatzes war ein Teil der Martin-Luther-Straße komplett gesperrt. Es kam zu einem Rückstau. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 7500 Euro. 30 Feuerwehrleute und eine Streifenwagenbesatzung der Polizei waren im Einsatz.

Den Brand in dem Schrebergarten, wo Abfall auf einer etwa drei bis vier Quadratmeter großen Fläche brannte, hatte die Feuerwehr schnell im Griff. Passanten hatten zuvor eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Wehrleute zogen die Abfallhaufen auseinander, um auch an die versteckten Glutnester zu gelangen. Drei Rettungswagen, der Notarzt, die Polizei und die Feuerwehr mit zehn Wehrleuten waren vor Ort.