Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw hat sich am Mittwochmittag an der Kreuzung Dammstraße und Horstweg in Hambach ereignet. Die Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst sind aktuell im Einsatz. Nach ersten Informationen war eine Person beim Eintreffen der Feuerwehr noch im Wagen, aber nicht eingeklemmt. Sie wurde von den Einsatzkräften aus dem Auto so schonend wie möglich geholt und dem Rettungsdienst übergeben. Ob es einen weiteren Verletzten gibt, ist offen.