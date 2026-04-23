Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag, 23. April, auf der L499 bei Elmstein gestürzt und verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann war gegen 13 Uhr von Neustadt in Richtung Johanniskreuz unterwegs, als er kurz vor Mückenwiese in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Da zunächst unklar war, wie schwer der Fahrer verletzt ist, wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Für die Dauer des Einsatzes war die L499 in Fahrtrichtung Neustadt etwa 15 Minuten gesperrt.