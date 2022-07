(Aktualisiert um 14.15 Uhr) Für Aufsehen hat ein ADAC-Rettungsschrauber gesorgt, der am Freitag kurz nach 11 Uhr auf der Grünfläche vor dem Neustadter Saalbau landete nachdem er zuvor tief über der Stadt geflogen war. Polizei und Feuerwehr sowie die Zentrale Rettungsleitstelle in Ludwigshafen wussten bis zum frühen Nachmittag nichts dazu. Auch die Bundespolizei konnte auf Anfrage keine Auskunft geben. Sie ist dann zuständig, wenn sich ein Notfall innerhalb des Bahnhofs oder in einem Zug ereignet.

Letztlich war es die Pressestelle der ADAC Luftrettung in München, die mehr über den Vorfall wusste. Nach ihren Angaben war der in Ludwigshafen stationierte „Christoph 5“ über die Ludwigshafener Rettungsleitstelle wegen eines internistischen Notfalls, beispielsweise ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, alarmiert worden. Parallel dazu seien auch Rettungswagen im Einsatz gewesen. Die betroffene Person sei notärztlich behandelt und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert worden.