Ein Motorradunfall hat am Freitagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte in Elmstein gesorgt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Nach Angaben der Polizei war der 59 Jahre alte Motorradfahrer auf der L499 von Johanniskreuz in Richtung Lambrecht unterwegs. Gegen 18.10 Uhr stürzte der Mann mit dem Motorrad auf der Hauptstraße in Elmstein. Laut Polizei kam der Motorradfahrer an der Baustelle am Elmsteiner Ortseingang ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und in der Baustelle zu Fall. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht, so die Polizei. Am Motorrad entstand ein Schaden von 800 Euro. Da der Mann vor Ort nicht ansprechbar war, kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Schließlich wurde der Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls waren auch die Feuerwehren Elmstein und Iggelbach im Einsatz. Sie kümmerten sich vor allem um die Absicherung der Unfallstelle. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes unterstützte die Feuerwehr außerdem die First-Responder-Einheit bei der Reanimation des verunglückten Motorradfahrers. Der Einsatz in der Hauptstraße dauerte gut eine Stunde. Während dieser Zeit war die Straße komplett gesperrt.