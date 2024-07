Am Sonntagmittag hat sich in unmittelbarer Nähe zur Hohe-Loog-Hütte ein Unfall ereignet. Dabei ist nach Angaben von Bernd Kaiser vom Medienteam der Neustadter Feuerwehr ein Jugendlicher verletzt worden. Zwei Kinder hätten im Waldbereich gespielt, als der eine Junge mit einem Fahrrad gestürzt sei und sich verletzt habe. Im Einsatz war unter anderem der Rettungshubschrauber Christoph 5. Ebenfalls vor Ort: Notarzt und Rettungswagen. Sie kümmerten sich um den Verletzten und brachten den Jugendlichen zur weiteren Behandlung ins Marienhaus Klinikum Hetzelstift, so Kaiser. Der Rettungshubschrauber flog ohne Patient weiter. Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert, da laut Kaiser zunächst unklar war, ob eine Traghilfe zur Bergung des Verletzten nötig sein würde. Das war letztlich nicht der Fall. Allerdings haben die Wehrleute das Fahrrad des Jungen mitgenommen und es im Gerätehaus Süd deponiert. Dort holen es die Eltern des Verletzten ab.