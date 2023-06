Bei einem Vortrag mit Weinprobe unter dem Motto „Rettet den Riesling!“ am Freitag, 18 Uhr, wird Professor Dominik Durner, Leiter des Dualen Studiengangs Weinbau und Oenologie am Weincampus in Mußbach, aufzeigen, welche Herausforderungen der Klimawandel für Reben und Winzer mit sich bringt, wie der Weinbau darauf reagieren und ob der Riesling gerettet werden kann. Im Anschluss an Vortrag und Diskussion dürfen sich alle Teilnehmer auf eine Pfälzer Riesling-Weinprobe freuen. Die Veranstaltung findet auf dem Weincampus Neustadt statt. Veranstalter sind die Katholische Erwachsenenbildung Bistum Speyer (KEB) in Kooperation mit der Katholischen Hochschulgemeinde Neustadt, der Evangelischen Studierendengemeinde Neustadt und dem Laboratorium Bildungsnetzwerk Casimirianum (Protestantischer Kirchenbezirk Neustadt). Weitere Information und Anmeldung: https://www.keb-speyer.de/veranstaltungen.