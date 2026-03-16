Der Neustadter Hauptbahnhof wird derzeit restauriert. Für die Arbeiten an dem historischen Gebäude wurde ein Spezialist verpflichtet, der eine besondere Geschichte hat.

„Ist das nicht ein wunderbarer Arbeitsplatz mit Aussicht?“ Helge Grey steht auf dem Gerüst am Neustadter Hauptbahnhof und blickt über den neugestalteten Bahnhofsvorplatz und die Innenstadt in Richtung Haardtrand. Seit Oktober vergangenen Jahres ist der Steinmetz und Steinbildhauer in Neustadt, um den Hauptbahnhof zu restaurieren. 5,5 Millionen Euro investieren die Deutsche Bahn und der Bund in dessen Sanierung und Modernisierung. Fertig sein soll alles im Frühjahr 2027. Da es nicht um ein x-beliebiges, sondern um ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1866 geht, braucht es Spezialisten. Zu denen zählt Grey, ein Freiberufler, der von den Firmen Hollerung und Steinschmiede, die für die Fassade zuständig sind, für die Arbeiten in Neustadt verpflichtet wurde.

Wenn der 60-Jährige über seine Arbeit spricht, fallen zwei Dinge auf: Erstens merkt man, dass er aus dem Ruhrgebiet stammt, auch wenn er bereits seit 35 Jahren in Karlsruhe lebt. Und zweitens ist seine Begeisterung für sein Handwerk deutlich spürbar. Anders gehe es nicht, sagt er: „Das hier müssen Sie absolut wollen, man kann hier keine halben Sachen machen.“ Denn dafür sei der Beruf „zu anstrengend, zu schmutzig, zu heiß, zu kalt“. Es ist ja nicht an jedem Tag so schön sonnig wie an diesem März-Nachmittag.

Ein besonderes Gebäude

Grey erzählt, dass er auch an der Restaurierung der Bonfatiuskirche in Wiesbaden beteiligt gewesen sei, eine im 19. Jahrhundert erbaute, neogotische dreischiffige Hallenkirche mit zwei 68 Meter hohen Türmen. Er kennt sich mit filigraner Arbeit also aus, die auch in Neustadt gefragt ist. Der Hauptbahnhof sei auch für ihn ein besonderes Gebäude, sagt der Steinbildhauer. Es sei ja kein Zufall, dass die Firma Faller, die Zubehör für Modelleisenbahnen herstellt, den Bahnhof einst als Miniaturmodell nachgebaut habe, meint er.

Bei der Arbeit an der Sandsteinfassade muss er die Vorgaben des Denkmalschutzes einhalten. „Der Denkmalschutz will, dass möglichst viel erhalten bleibt“, sagt Grey. Daher bemühe er sich, beschädigte Sandsteine wieder instandzusetzen. Das sei aber nicht immer machbar. Manche Steine seien so kaputt, dass er sie austauschen müsse, zumindest Teile davon. Grey sorgt dann für die passgenauen Ersatzteile, sogenannte Vierungen. Die Ersatz-Sandsteine haben keinen weiten Weg, sie stammen aus dem Haardter Steinbruch. „Die Nähe ist super“, sagt Grey, „wenn uns was fehlt, rufen wir da einfach an und holen es ab.“ Das spare enorm viel Zeit im Vergleich zu anderen Baustellen.

Spät die Meisterschule besucht

Noch einmal zu Greys Berufswahl: Er sagt, er sei schon früh „ein Geschichtstyp“ gewesen, habe sich für Geschichte und Kunstgeschichte interessiert. Allerdings sei er auch praktisch veranlagt, die Theorie alleine reiche ihm nicht. Nach einem Praktikum bei einem Steinmetz sei klar gewesen, wohin ihn sein Weg führe. Dass der heute 60-Jährige auf diesem Weg auch zum Steinmetz- und Steinbildhauermeister wurde, scheint da nicht allzu besonders. Außergewöhnlich ist aber der Zeitpunkt: Er gehört dem Meisterjahrgang 2025 der Handwerkskammer der Pfalz an. Er sei als Externer an die Meisterschule in Kaiserslautern gegangen, erzählt er, weil er es sich nicht erlauben konnte, mit dem Beruf auszusetzen. Anfangs habe er sich gefragt, ob man ihn als Externen dort wirklich wolle. Doch die Aufnahme sei sehr freundlich gewesen und die Ausbildung hervorragend, ist der erfahrene Steinmetz voll des Lobes. Bleibt nur die Frage, warum jemand so spät, wenn das gesetzliche Rentenalter gar nicht mehr so weit ist, noch den Meister macht. „Ich mache den Beruf schon seit 35 Jahren“, sagt Grey, „das war ich mir irgendwie schuldig.“