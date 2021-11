Schon seit vielen Jahren plant Juliane Sommer – aus Neustadt stammende, in Fürth lebende, aber auch immer wieder in der alten Heimat aktive Regisseurin –, den Einakter „Schwanengesang“ von Anton Tschechow auf die Bühne zu bringen. Am Freitag war es im Hambacher „Theater in der Kurve“ nun soweit: Das bittersüße Stück um den alten Schauspieler Wassili Wassiljitsch Swetlowidow, der nach einer feuchtfröhlichen Feier des Nachts allein im stockdunklen Theater aufwacht und zum ersten Mal überhaupt sein verkorkstes Leben reflektiert, hat Sommer mit den Resten des 2017 aufgelösten „Volxtheaters Pfalz“ inszeniert. Die Hauptrolle übernimmt der vor allem von Aufführungen des „Theaters an der Weinstraße“ her bekannte Gerd Faber. Die Rolle des Souffleurs Nikita, der mangels Bleibe in der Ehrenloge des Theaters nächtigt, sollte ursprünglich Ex-Dekan Armin Jung spielen, der aber wegen anderer Verpflichtungen absagen musste. Für ihn sprang kurzfristig der Edenkobener Mundartdichter Gerd Becht ein. Da das Stück nur 35 Minuten dauert, kann es zweimal an einem Abend aufgeführt werden. Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 17. November, 17 und 19 Uhr, Freitag, 26. November, 19 und 20 Uhr sowie Samstag, 27. November, 19 und 20 Uhr. Karten (7 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet (06321 88930).