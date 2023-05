Die Gemeinsamkeiten von Politik und Glaube.

Haben Politik und Glaube eigentlich etwas miteinander zu tun? Diese Frage beschäftigt uns in der Kirche immer wieder einmal. Und je nach gesellschaftlicher Situation und der vorherrschenden Stimmung fallen die Urteile da sehr unterschiedlich aus. Vermutlich muss das auch jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich gibt es jedenfalls eine große Schnittmenge von politischen und Glaubensfragen. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Christinnen und Christen Verantwortung übernehmen und uns mit unseren Fähigkeiten und Begabungen in die Gemeinschaft einbringen sollten.

Da ich glaube, dass Gott alle Menschen liebt und wir alle zur weltweiten großen bunten Familie Gottes gehören, müssen wir uns auch für eine Gesellschaft stark machen, in der alle miteinander in Gerechtigkeit, Frieden und einer gesunden Umwelt leben können. Diese Erde ist uns allen gemeinsam anvertraut. So unterschiedlich wir sind, so sind wir doch alle gleich viel wert und auch liebenswerte Geschöpfe Gottes. Alle Menschen haben Respekt und Achtung ihrer Würde verdient, völlig unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Herkunft und Bildungsniveau. Gerade die Vielfalt und Diversität macht doch das Leben aus und unsere Gesellschaft spannend und lebendig. Für mich gehört zu diesem Respekt anderen gegenüber auch eine gewisse Barmherzigkeit gegenüber denen, die wir gewählt und so für einen gewissen Zeitraum beauftragt haben, für uns die Stadt oder das Land zu regieren.

Niemand hat Hass verdient

Gerade die Letzteren hatten in den letzten Jahren sehr viele sehr schwere Entscheidungen zu treffen. Ich war oft froh, und ich glaube viele andere auch, dass ich nicht in deren Haut gesteckt habe. Es waren oft Entscheidungen, die schwerwiegende Folgen für uns alle hatten und haben. Sie sind ja aber auch nur Menschen und brauchen unsere Unterstützung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Staat funktionieren soll, wenn zu allen möglichen Dingen alle befragt werden sollen. Ich finde es gut und richtig, dass wir eine repräsentative Demokratie haben. Und dass sich bestimmte, von uns sozusagen beauftragte Leute Fachwissen aneignen, um manches besser als andere durchschauen zu können. Natürlich machen sie auch Fehler. Und selbstverständlich sind wir ganz persönlich nicht immer einverstanden mit dem, was bei politischen Kompromissen und Mehrheitsfindungen herauskommt.

Hass, Verachtung und Bedrohungen haben die, die sich engagieren, auch trotz mancher unliebsamen Entscheidung definitiv nicht verdient. Wir sollten lieber zusammen daran arbeiten, alle dort, wo wir dazu in der Lage sind, dass wir gemeinsame gute Lösungen finden für die großen Herausforderungen unserer Zeit. Es ist wichtig, unsere Gesellschaft nicht weiter auseinander driften zu lassen und wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder steht auf dem Spiel. Es gilt, alles zu tun, dass auch sie in einer artenreichen, gesunden Natur und einer vielfältigen, bunten Menschheit leben können.

Die Autorin

Martina Horak-Werz, Pfarrerin und Bildungsbeauftragte im Kirchenbezirk Neustadt