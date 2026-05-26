Das ehrenamtliche Reparatur-Café war oft ausgebucht. Für den nächsten Reparatur-Tag am Dienstag, 2. Juni, gibt es aber noch freie Kapazitäten. Das teilt das Team des Reparatur-Cafés mit. Anmeldungen sind per E-Mail an: RepCafe-NW@gmx.de oder über den Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 06321 9159829 möglich. Ein Mitarbeiter meldet sich dann anschließend, um Details abzustimmen und einen genauen Abgabezeitpunkt zu vereinbaren. Die Geräte werden noch am selben Tag repariert und müssen bis spätestens 16.30 Uhr wieder abgeholt werden. Nach Erfahrung der Ehrenamtlichen gelingt bei zwei von drei mitgebrachten Geräten eine Reparatur. Das ehrenamtlich organisierte Reparatur-Café befindet sich in der Spitalbachstraße 32 und öffnet jeweils am ersten Dienstag im Monat. Die Reparaturen sind kostenlos; lediglich eventuell benötigte Ersatzteile müssen bezahlt werden. Spenden sind willkommen.