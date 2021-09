Das ehrenamtlich betriebene Neustadter Reparatur-Café in der Spitalbachstraße 32 ist das nächste Mal am Dienstag, 5. Oktober, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Auch wenn bereits viele Anfragen vorliegen, hat das Team noch freie Kapazitäten, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Für eine Terminvereinbarung können Interessenten ihr Anliegen bis spätestens Sonntag, 3. Oktober, auf den Anrufbeantworter, Telefon 06321 9159 829, sprechen oder eine E-Mail an RepCafe-NW@gmx.de schreiben. In den folgenden Tagen ruft ein Mitarbeiter wegen eines Abgabetermins zurück. Die Geräte müssen am gleichen Tag bis 17 Uhr wieder abgeholt werden, da das Café über kein Lager verfügt.

Angenommen wird alles, was getragen werden kann: Haushaltskleingeräte, Lampen, Nähmaschinen, Radios, Plattenspieler, Spielsachen. Auch kleine Näharbeiten sind möglich. Elektrogeräte werden laut Stadt vor der Rückgabe auf elektrische Sicherheit geprüft. Die Reparaturen sind kostenlos, abgesehen von Ersatzteilen. Spenden sind willkommen.