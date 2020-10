Die Ehrenamtlichen des Neustadter Reparatur-Cafés bieten am Dienstag, 6. Oktober, wieder ihre Dienste an. In der Zeit von 15 bis 16 Uhr reparieren sie alles, was in die Spitalbachstraße 32 in Neustadt gebracht wird – egal, ob Fahrräder, Küchenmaschinen, Werkzeuge oder elektronische Geräte. Die reparierten Gegenstände müssen von den Besuchern allerdings vor 18 Uhr wieder abgeholt werden, da das Reparatur-Café keine Lagermöglichkeiten hat. Bei der Abgabe und Rücknahme der Geräte müssen die Besucher zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen.