Sieben Monate lang war das Reparatur-Café wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen. Im Juni wurde wieder geöffnet. Dabei hat sich das ehrenamtliche Team um 61 Geräte gekümmert. Bei 50 Prozent sei die Reparatur erfolgreich gewesen. Bei sechs Geräten warte man noch auf Ersatzteile. Als positiv habe sich die neu eingeführte Terminvergabe erwiesen. An diesem Konzept wolle man festhalten, so das Reparatur-Café-Team. Der nächste Öffnungstermin steht auch schon fest: Dienstag, 6. Juli. Ab 11 Uhr können dann wieder Geräte für eine Reparatur in die Spitalbachstraße 32 gebracht werden. Ab 14 Uhr können Geräte auch ohne Termin abgegeben werden – sofern Kapazitäten frei sind. Termine können unter Telefon 06321/9159-829 angemeldet werden. Anrufer sollen bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. Ein Mitarbeiter rufe zurück und vereinbare dann den Termin. Wer möchte, kann sich auch per E-Mail an RepCafe-NW@gmx.de anmelden.