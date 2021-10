Das Reparatur-Café Neustadt öffnet wieder am Dienstag, 2. November, von 11 bis 17 Uhr. Der Tag ist laut Stadtverwaltung fast ausgebucht, einige wenige Termine seien aber noch frei. Wer dann nicht zum Zug kommt, werde für Dienstag, 7. Dezember, vorgemerkt.

Wer einen Termin vereinbaren will, kann auf den Anrufbeantworter unter 06321 9159829 sprechen oder eine E-Mail an RepCafe-NW@gmx.de schreiben. Etwa zwei Wochen vor dem Reparaturtag ruft jemand zurück, bespricht Details und vereinbart den genauen Abgabetermin. Die Geräte werden am gleichen Tag repariert und müssen am Abend bis spätestens 17 Uhr wieder abgeholt werden, da das Reparatur-Café kein Lager hat.

Das ehrenamtliche Reparatur-Café ist in der Spitalbachstraße 32. Es öffnet jeweils am ersten Dienstag im Monat. Angenommen wird alles, was getragen werden kann: Haushaltskleingeräte, Lampen, Nähmaschinen, Radios, Plattenspieler oder Spielsachen, aber auch kleine Näharbeiten sind möglich. Die Elektrogeräte werden vor der Rückgabe auf ihre elektrische Sicherheit geprüft. Die Reparaturen sind kostenlos, abgesehen von Ersatzteilen. Spenden sind willkommen.