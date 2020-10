Die Ehrenamtlichen des Neustadter Reparatur-Cafés haben das nächste Treffen, was für 3. November vorgesehen war, abgesagt. Als Grund führen sie die aktuelle Situation an. Defekte Geräte sollen wieder am Dienstag, 1. Dezember, funktionsfähig gemacht werden. Wegen des ausgefallenen Termins und der erwarteten hohen Nachfrage werden die Tüftler bereits um 14 Uhr im Einsatz sein. Informationen erhalten Interessierte vorab über die Telefonansage des Reparatur-Cafés unter Telefon 06321/9159829.