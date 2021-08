Das Reparatur-Café öffnet wieder am Dienstag, 7. September, von 11 bis 17 Uhr. Termine für die Abgabe von Geräten können jetzt vereinbart werden. Dazu sprechen Interessenten ihr Anliegen bis Sonntag, 5. September, auf den Anrufbeantworter (06321/9159 829) oder schreiben eine E-Mail an RepCafe-NW@gmx.de. Danach ruft ein Mitarbeiter zurück und vereinbart den Termin. Die Geräte müssen am 7. September bis 17 Uhr wieder abgeholt werden, da es kein Lager gibt. Das Café befindet sich in der Spitalbachstraße 32. Es öffnet jeweils am ersten Dienstag im Monat und wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben. Angenommen werden Haushalts-Kleingeräte, Lampen, Nähmaschinen, Radios, Plattenspieler, Spielsachen oder kleine Näharbeiten. Die Reparaturen sind kostenlos – abgesehen von Ersatzteilen. Eine Spende ist willkommen.