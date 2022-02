Coronabedingt fielen im Dezember und Januar die Termine des Reparatur-Cafés in Neustadt aus. Im März soll es wieder losgehen. Laut Stadtverwaltung haben sich durch die Zwangspause 114 Anmeldungen aufgestaut. Daher wollen die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Extraterminen die Warteliste bis Ende Februar abarbeiten. Ab sofort sind zudem Anmeldungen für die regulären Termine des Reparatur-Cafés möglich: Interessenten sollen dazu eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 06321 9159829 hinterlassen oder per E-Mail an RepCafe-NW@gmx.de melden. Mitarbeiter rufen dann zurück und sprechen die Einzelheiten ab.

Die Geräte werden am Tag der Anlieferung repariert und müssen bis 17 Uhr wieder abgeholt werden, da das Reparatur-Café über kein Lager verfügt. Es befindet sich in der Spitalbachstraße 32 in Neustadt. Es öffnet jeweils am ersten Dienstag im Monat. Die Reparaturen sind kostenlos, abgesehen von Ersatzteilen. Eine Spende ist willkommen.