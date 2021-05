Das Reparatur-Café öffnet nach der Corona-Pause wieder am Dienstag, 1. Juni. Zum Auftakt gibt es dann gleich zwei Öffnungstage. Um dem zu erwartenden Ansturm nach der langen Pause gerecht zu werden, wird laut Stadtverwaltung das Café auch am 2. Juni geöffnet. Die Öffnungszeiten werden an beiden Tagen verlängert. Die Einrichtung wird von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Reparaturen sind - abgesehen von Ersatzteilen - kostenlos. Über eine Spende freuen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter aber. Laut dem Hygienekonzept können die Kunden nicht vor Ort bleiben. Die Geräte werden vor der Spitalbachstraße 32 angenommen und müssen bis 17.45 Uhr wieder abgeholt werden. Bei Annahme und Rückgabe gilt Maskenpflicht. Außerdem werden Termine vergeben, um Warteschlangen zu vermeiden. Zudem ist die Annahme auf zwei Geräte pro Haushalt begrenzt. Wer einen Termin möchte, kann unter Telefon 06321/9159-829 anrufen und sein Anliegen auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wer möchte, kann sich auch per E-Mail an RepCafe-NW@gmx.de anmelden.