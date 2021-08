Schwere Verletzungen zog sich ein 72-jähriger Rennradfahrer aus Altrip am Freitag in der Rennbahnstraße zu, als er gegen 10.30 Uhr aus Unachtsamkeit mit dem Vorderreifen seines Rades die Bordsteinkante des Gehwegs touchierte und dabei stürzte. Der Sportler musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, so die Polizei.