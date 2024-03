Mit schweren Verletzungen ist ein 17-jähriger Rennradfahrer am Donnerstag ins Krankenhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei übersah ihn auf der Totenkopfstraße ein 71 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen in die Friedhofstraße. Durch die Kollision wurde der Radfahrer in ein Blumenbeet geschleudert, wo er sich eine Fraktur am Schienbein, Prellungen an Arm und Schultern zuzog. An seinem Rennrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.