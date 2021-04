Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Rennradfahrern kam es am Sonntag gegen 14 Uhr in der St. Martiner Straße. Beide Radfahrer missachteten laut Polizei das Stopp-Schild an der Kreuzung Weinstraße Nord. Zunächst stieß der vordere mit einem bevorrechtigten BMW zusammen, beim Ausweichversuch dann auch der zweite. Beide trugen Radhelme, weshalb sie sich nur leicht verletzten, aber dennoch ärztliche Behandlung brauchten. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei knapp tausend Euro. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Radfahrer: Rund 80 Prozent der schweren Hirnverletzungen bei Stürzen mit dem Rad können sich durch einen Helm vermeiden.