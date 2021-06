Ein Rennradfahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße, der am Samstag gegen 11 Uhr von der Kalmit herunterfuhr, ist etwa drei Kilometer vor dem Ortseingang Maikammers gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei kam es ohne Fremdeinwirkung zu dem Sturz. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, ein Helm habe „wahrscheinlich noch schlimmere Folgen verhindert“. Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Durch die kurzzeitige Sperrung der L 515 kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, so die Polizei.