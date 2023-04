Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Termin steht. Der Austragungsort sowieso. Jetzt müssen die Organisatoren nur abwarten, was die Coronalage sowie der Sittenverfall noch so mit sich bringen. Am Samstag, 3. September, soll der 31. Kalmit-Klapprad-Cup in Maikammer gestartet werden.

In den vergangenen beiden Jahren ist das Rennen um den Kalmit-Klapprad-Cup nie ganz ausgefallen. Der Wettbewerb auf den Fahrrädern mit Scharnier und 20-Zoll-Reifen, aber ohne Gangschaltung auf der 6,5