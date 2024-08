Einen großen Sachschaden hat der Brand eines Gebäudes auf der Haßlocher Rennbahn im Juli angerichtet. Betroffen davon ist aber nicht nur der Pfälzische Rennverein, sondern auch der Haßlocher Carnevalverein (HCV), der durch das Feuer sein komplettes Küchenequipment verloren hat. Deshalb hat der Verein jetzt einen Spendenaufruf gestartet.

Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, sagt Niklas Heil, Vorsitzender des HCV, im Gespräch mit der RHEINPFALZ, hat es auf der Rennbahn gebrannt. Normalerweise wird das ganze Küchenequipment von Kühlschränken bis zu Tellern und Gläsern in einer Halle gelagert. Aber nachdem der Carnevalverein kürzlich auf der Rennbahn sein Grillfest gefeiert hatte, wurden die Geräte und Utensilien nicht wieder mitgenommen, sondern vorübergehend in dem Nebengebäude nahe bei der Tribüne untergestellt. Aus praktischen Überlegungen heraus, wie Heil erklärt: Denn eigentlich wollte der HCV beim Open-Air-Kino, das vom 25. bis 27. Juli stattfinden sollte, das Catering übernehmen. Damit nicht alles hin- und hergeschleppt werden muss und die Miete für einen Transport-Lkw eingespart werden kann, sollte das Küchenequipment für wenige Wochen auf der Rennbahn bleiben.

Ausgerechnet in dieser Zeit, in der Nacht zum 12. Juli, brach in dem Nebengebäude aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer aus, das nicht nur einen hohen Sachschaden in einer Größenordnung von 300.000 Euro anrichtete, sondern auch Folgen hatte, die den Rennverein auch fünf Wochen später noch beschäftigen: Im Dach des betroffenen Gebäudes war Asbest verbaut, das wegen seiner krebserregenden Fasern nicht auf herkömmliche Weise entsorgt werden kann, sondern als Sondermüll behandelt werden muss.

18.000 Euro Schaden für den HCV

Was an Inventar bei dem Feuer nicht verbrannt ist, sagt Niklas Heil, ist durch Asbest verseucht worden. Für den HCV kommt das sozusagen einem Totalschaden gleich. Nichts mehr von dem Küchenequipment, das in den Gebäude untergestellt war, ist noch zu gebrauchen. Und das ist eine ganze Menge. Heil zählt auf, was alles zerstört wurde beziehungsweise nicht mehr verwendet werden kann: zwei Gastro-Geschrirrspüler, zwei Kühlschränke, ein Speisenwärmer aus Edelstahl, daneben 400 bis 500 Teller, rund 200 Tassen, Euro-Transportboxen, rund 15 Steigen Gläser, zahlreiche Kleinküchenutensilien und Besteckteile. Alles in allem schätzt der HCV-Vorsitzende den Wiederbeschaffungswert auf etwa 18.000 Euro.

Die Kasse des Vereins ist nach den Worten von Heil ziemlich leer. Denn für Beschaffungen wie beispielsweise die Kostüme für den HCV-Nachwuchs hat einiges investiert werden müssen. Da kommt der Verlust des kompletten Küchenequipments zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, weil derzeit keine großen Investitionen möglich sind.

Carnevalverein bittet um Spenden

Deshalb hat der HCV auf seiner Facebook-Seite eine Spendenaktion gestartet „Um die Schäden zu beheben und unsere Küche wieder in Betrieb nehmen zu können, sind wir dringend auf eure Hilfe angewiesen“, heißt es in dem Aufruf. Heil unterstreicht die Bitte um Spenden: „Jeder Betrag, egal wie klein, hilft uns, neues Küchenequipment anzuschaffen.“ Der HCV betont, dass jeder Euro direkt in die Wiederbeschaffung fließt. Nachdem die Aktion am Dienstag gestartet wurde, sind laut Heil die ersten Spenden bereits eingegangen. Er ist zuversichtlich, mit Hilfe von Bürgern und Sponsoren die Herausforderung meistern zu können. Dankbar ist Heil auch über die Unterstützung durch den Pfälzischen Rennverein.

Bis zum Andechser Bierfest Ende September, bei dem der HCV immer einen Stand betreibt, wird die Küchenausstattung noch nicht ersetzt sein können. Deshalb sollen notwendige Gerätschaften und Utensilien von befreundeten Vereinen geliehen werden. Heil hofft, dass der HCV bis zur heißen Phase der nächsten Kampagne im Januar wieder entsprechend ausgestattet sein wird.

Spendenkonto

IBAN: DE81 5479 0000 0037 8081 72, Betreff: Spende Küche. Spenden sind auch über Paypal möglich: Ein entsprechender QR-Code steht auf der Facebook-Seite des Haßlocher Carneval-Vereins.