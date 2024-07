Die Ermittlungen zur Ursache der Gebäudebrandes auf der Haßlocher Pferderennbahn sind noch nicht abgeschlossen. Noch darf das Gelände nicht betreten werden. Am Montag waren Brandermittler der Kripo vor Ort, am Donnerstag wird ein Brandsachverständiger erwartet.

Bei dem Feuer in einem Nebengebäude in der Nähe der Tribüne war in der Nacht zum Freitag ein hoher Sachschaden entstanden, der zunächst auf etwa 200.000 Euro geschätzt worden war. Der Geschäftsführer des Pfälzischen Rennvereins, Oliver Jung, geht inzwischen von einer Summe von rund 300.000 Euro aus. Allein der Schaden am Equipment für Veranstaltungen, das in dem Gebäude gelagert war, dürfte sich auf 200.000 Euro belaufen, sagte er am Montag auf Anfrage. Unter anderem hätten sich Kühlschränke, eine Spülmaschine, Bänke und Tische, eine Holzhütte und viele Kleinteile, die für Veranstaltungen gebraucht werden, darin befunden.

Hinzu komme der Schaden am Gebäude, der 100.000 Euro betragen werde. Noch nicht eingerechnet seien dabei die Kosten, die entstehen würden, wenn die Dachplatten – wie von der Feuerwehr vermutet – tatsächlich aus Asbest bestehen. In diesem Fall entstünden hohe Entsorgungskosten. Ob eine Asbestbelastung vorliege, stehe noch nicht fest. Unklar sei auch noch, ob das Dach „nur“ neu eingedeckt werden oder ob das Gebäude abgerissen werden müsse.

Veranstaltungen können auf der Rennbahn nicht stattfinden, solange die Untersuchungen zur Brandursache und zur möglichen Asbestbelastung nicht abgeschlossen sind und das Gelände von der Kriminalpolizei nicht wieder freigegeben ist. Das betrifft aktuell das Ritterlager der Waldjugend, das jetzt auf dem Segelflieger-Gelände stattfindet, und das Open-Air-Kino, bei dem Jung davon ausgeht, dass ein Ausweichgelände gebraucht wird. Die Verwaltung bemüht sich derzeit um eine Alternativlösung.

Jung rechnet aber damit, dass die weiteren Veranstaltungen – das Familienfest der Donaudeutschen Landsmannschaft am 25. August und der Mittelalter-Markt am 1. September – auf der Rennbahn stattfinden können.