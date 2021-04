René Rast hat im zweiten Halbjahr ein Mammutprogramm vor sich. Mit dem Neustadter Team Rosberg möchte der Audi-Pilot seinen Titel als DTM-Champion verteidigen. Und zusätzlich darf er die sechs Rennen des Formel-E-Finales in Berlin bestreiten. Jetzt hat er die ersten Kilometer im Elektrorenner absolviert.

Der Zeitplan ist ambitioniert. In 32 Tagen geht die Formel-E-Saison in Berlin in ihr Finale. Am 5./6., 8./.9. und am 12./13. August stehen gleich drei sogenannte Double-Header an. Mit dabei ist für Audi René Rast. Der 33-Jährige, der in den vergangenen drei Jahren zweimal den DTM-Titel mit dem Neustadter Team Rosberg gewonnen hat, übernimmt das Cockpit von Daniel Abt, der bei einem virtuellen Rennen betrogen hatte und deshalb die Kündigung erhielt. Der Kemptener sagt ohne Groll: „René hat sich das verdient und in der DTM einen mega Job gemacht. Ich wünsche René alles Gute, respektiere ihn und habe absolut kein Problem mit ihm.“

Um sich an sein neues Arbeitsgerät Audi e-tron FE06 zu gewöhnen, durfte der Mindener am Mittwoch und Freitag auf dem Lausitzring testen. Danach stellte er sich den Fragen internationaler Journalisten in einer Videokonferenz. Als Hintergrundbild hatte er den rot-weißen Elektrorenner eingeklinkt, er selbst präsentierte sich mit einem breiten Grinsen. „Es waren sehr intensive Tage“, erzählt er. „Obwohl ich mich ständig verbessert habe, habe ich noch nicht die Spitze meines Potenzials erreicht.“ Etwa 40 bis 50 Prozent, so seine Schätzung, habe er noch vor sich. Deshalb vermied er auch einen Vergleich seiner Zeiten mit denen seines neuen Teamkollegen Lucas di Grassi. Der Brasilianer ist vom Start der Elektrorennserie dabei, gewann 2017 den Titel. „Ich bin froh, dass ich Lucas als Teamkollegen habe“, sagte der Rennfahrer, „er ist sehr offen und hilft mir.“ In seinen Trainingspausen hat er sich jedes Mal sofort an seinen Rechner gesetzt und seine Daten mit denen des erfahrenen Teamkollegen verglichen. Bis Berlin allerdings sollen die praktisch identisch sein.

Neue Herausforderung

„Ich liebe neue Herausforderungen“, sagte Rast, „und die Formel E ist so eine neue Herausforderung.“ Dabei verfügt er schon über ein wenig Erfahrung. 2016 war er kurzfristig für Antonio Felix da Costa im Aguri eingesprungen, der damals parallel ein DTM-Rennen bestreiten musste. „Damals war ich geschockt“, vergleicht er seine beiden Einsatz, „jetzt fühle ich mich gut vorbereitet.“ Das Rennen damals konnte Rast nicht bis zum Ende fahren.

Die Formel E unterscheidet sich ganz bewusst von den anderen Rennserien. Und dies nicht nur im Zeitplan. Training, Qualifying und Rennen sind an einem Tag. Zudem stehen den Piloten im Qualifying mit 250 kW (340 PS) deutlich mehr Leistung zur Verfügung als im Rennen, bei dem diese auf 200 kW (272 PS) limitiert wird. „Deswegen braucht man zwei völlig unterschiedliche Fahrstile“, erklärt Rast, „das ist einzigartig im Rennsport.“

Mehr Arbeit im E-Auto

Sechs Rennen sind beim komprimierten Finale auf dem Berliner Flughafen Tempelhof noch zu fahren. Sechs Rennen – da war doch mal was mit René Rast. In der DTM-Saison 2018 hat der Rosberg-Pilot sechs Rennen hintereinander gewonnen, was vor ihm noch keinem anderen gelungen war. „Im Team haben sie schon gesagt, wenn ich wieder sechs Rennen hintereinander gewinne, dann habe ich noch Titelchancen“, sagte Rast in der Videokonferenz. Mit einem Grinsen ergänzte er: „Das war ein Scherz.“ In diesem Moment mischte sich Allan McNish, der Formel-E-Teamchef von Audi, ins Gespräch ein. „Das war kein Scherz“, erklärte der dreimalige Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans.

Wenn auch die Renndauer eines Formel-E-Rennens mit 60 Minuten nicht vergleichbar mit einem Langstreckenrennen ist, so gibt es doch Parallelen. „Mit den LMP1-Hybridautos haben wir von unserem Ingenieur auch immer Ansagen bekommen, wann wir bremsen und Energie sparen sollen“, erzählt Rast. In der Formel E ist dies ähnlich. Zwar gibt es da nur auf der Start-und Zielgeraden Funkkontakt zwischen Fahrer und Boxencrew, aber auch da wird hauptsächlich über das Energiemanagement gesprochen. Deshalb vergleicht er: „Im Formel-E-Auto gibt es wesentlich mehr zu tun als in einem DTM-Rennwagen.“

Weitere Tests im Simulator

Nach den eineinhalb Testtagen war René Rast begeistert von seinem neuen Arbeitsgerät. „Man hat direkt 100 Prozent Leistung“, berichtet er, „das ist anders als bei einem normalen Auto, bei dem sich die Leistung langsam aufbaut.“ Unterschiede gibt’s dann auch auf der Strecke, denn der Elektromotor surrt leise. „Auf der Geraden orientiere ich mich sonst am Klang des Motors, der immer lauter wird. Jetzt höre ich nur Windgeräusche.“

Reale Testfahrten wird es für René Rast vor dem Berliner Finale nicht mehr geben, sondern nur noch die Vorbereitung im Simulator. Mindestens drei Tage sind vorgesehen. „Wenn ich mehr möchte, dann sind wir flexibel“, sagt er. René Rast hofft insgeheim, dass auch bald die Streckenlayouts zur Verfügung stehen, denn auf dem Flugfeld werden drei verschiedene Kurse aufgebaut werden. Auch das ist ambitioniert.