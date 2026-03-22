Nach einem kühlen und eher schwachen Auftakt hat das Mandelblütenfest ein bärenstarkes zweites Wochenende erlebt. Ein großer Parkplatz war zeitweise sogar überfüllt.

Fabian Fuchs vom Stadtmarketing klingt etwas müde, aber auch rundum zufrieden beim Telefonat mit der RHEINPFALZ am späten Sonntagnachmittag. „Das war der stärkste Mandelblütenfesttag, den ich bisher mitgemacht habe“, sagt Fuchs, der seit 2021 in Neustadt tätig ist. Überhaupt sei das zweite Wochenende mit dem schöneren Wetter deutlich besser gewesen als der Festauftakt, als es gerade freitags und samstags nass-kalt und ungemütlich war. Doch das hätten die vergangenen Tage mehr als wettgemacht. „Das ging schon am Mittwoch/Donnerstag los, da waren sehr viele Menschen auf der Mandelmeile“, sagt Fuchs. Am Wochenende habe sich dies fortgesetzt. Über alle Festtage werde man somit wieder bei gut 70.000 Besuchern landen, meint er. Eine abschließende Bilanz stehe von Seiten der Stadt aber noch aus.

Dieses Pärchen nutzte die Gelegenheit für ein Selfie in rosa. Foto: Kai Mehn

Wegen des großen Andrangs musste der Parkplatz Süd am Sonntag zeitweise geschlossen werden. Die entsprechende Zufahrt am AVG-Kreisel Richtung Gimmeldingen war dafür abgeriegelt worden. Die Sperrung begann um 12.30 Uhr und wurde erst um 16.20 Uhr wieder aufgehoben. Fuchs sagt, dass das Park- und Anreisekonzept insgesamt trotzdem gut funktioniert habe. Mit den meisten Gästen habe es keinerlei Probleme gegeben. Das sei auch auf dem Festgelände so gewesen: „Es war ein schönes Fest, ganz ohne Engstellen oder andere Probleme.“

Die Mandelblüte ist der Star des Fests. Foto: Kai Mehn

„Friedliches Fest“

Zu dieser Bilanz kommt auch die Neustadter Polizei. „Es war ein friedliches Fest“, sagt ein Sprecher. Einsatzkräfte der Inspektion hätten am Sonntag beim AVG-Kreisel bei der Verkehrsregelung geholfen. Einen weiteren Einsatz habe es an der Mußbacher Spinne gegeben. An dieser Kreuzung sei es aufgrund des großen An- und Abreiseverkehrs punktuell zu Überlastungen gekommen. „Das konnten unsere Kollegen aber gut regeln“, so der Polizei-Sprecher. Auch auf dem Festgelände sei es friedlich gewesen, man habe nur einen Fall von Körperverletzung gehabt.

Am ersten Wochenende war es ziemlich kühl. Wer aber den Weg nach Gimmeldingen fand, hatte dort auch seinen Spaß. Foto: Kai Mehn

Übrigens: Das Mandelblütenfest ist noch nicht rum, lediglich die zwei Festwochenenden mit dem größten Andrang sind für dieses Jahr Geschichte. Die Ausschankstellen entlang der Mandelmeile sind noch bis Donnerstag geöffnet und freuen sich weiterhin über Besucher.