Auf das Rekordjahr 2025 folgte am vergangenen Wochenende direkt im Folgejahr ein noch besseres Ergebnis in Sachen Besucheransturm bei „Fass uff de Gass“. Das Konzept der besonderen Straßenweinprobe stoße auf immer größere Resonanz, freut sich der Förderverein Duttweiler Cuvée als Veranstalter. Bis 23 Uhr seien Gäste in Duttweiler gewesen, um Weine von 14 Betrieben in geselliger Runde zu probieren und miteinander zu plaudern. Der Förderverein sammelte am Samstag zudem Spenden für das Milchhaisel-Projekt am Dorfplatz in Duttweiler. Der Erlös von „Fass uff de Gass“ fließt in die Arbeit von Duttweiler Cuvée und ermöglicht verschiedene Angebote für das gemeinschaftliche Leben Duttweiler. Gabi Lützel und Alexander Hoffmann vom Vorstand von Duttweiler Cuvée danken vor allem den ehrenamtlichen Helfern und den Winzern für die Unterstützung. Bereits jetzt stehe der Termin für 2027 fest: 17. April. Ortsvorsteher Kay Lützel freute sich über Besuch aus den Patenstädte Hockenheim, Pfungstadt und Dudweiler. Die Hockenheimer waren sogar mit zwei vollen Reisebussen angereist.