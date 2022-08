Nachdem die Gaststätte auf dem Gelände des Reitclubs Neustadt am Ordenswald eine Zeit lang leer stand, ist seit Juli wieder Leben in Küche und Gastgarten eingekehrt. Lubo Georgiev bringt seinen Gästen dort jetzt mit seinen Tapas und zwei verschiedenen Paella-Varianten am Wochenende die spanische Küche auf den Teller.

„25 Jahre habe ich als Koch auf Mallorca gearbeitet, zuletzt in der Inselhauptstadt Palma und an der Playa de Palma. Dort habe ich in einigen Lokalen, die auf deutsche Touristen ausgerichtet waren, auch die deutsche Küche kennengelernt“ erzählt der neue Pächter des „Reiterstübchens“. Seine Überlegungen, einen Ortswechsel nach Deutschland vorzunehmen, reiften während der Corona-Krise zu einem festen Vorhaben.

„Die Lockdowns für die Gastronomie in Spanien und auf den Inseln waren zum Teil viel strenger und unvorhersehbarer als hier in Deutschland“, stellt Georgiev fest. Dass seine Wahl auf Neustadt fiel, ist letztendlich seiner Lebensgefährtin Daniela Schwind zuzuschreiben. Da diese aus Neustadt stammt, waren sich die beiden schnell einig, dass es zurück in ihre Heimat gehen sollte.

Traum vom eigenen Lokal

Nachdem er ein gutes Jahr als „mallorquinischer Koch“ in einem Neustadter Weinlokal gearbeitet hatte, erfuhr er von der Gelegenheit, das Reiterstübchen zu übernehmen. „Es war schon immer mein Traum, mich in der Küche meines eigenen Lokals zu verwirklichen“, sagt er mit charmantem spanischem Akzent. So wagte er jetzt mit tatkräftiger Unterstützung seiner Lebensgefährtin den Schritt in die Selbstständigkeit.

Das Außengelände des großräumigen Gastgartens haben die beiden mit gemütlichen Sitzgruppen im Lounge-Stil erweitert. Auch für Kinder haben sie eine Auswahl an Spielmöglichkeiten geschaffen. „So können sich bei uns Familien, junge Leute, Wanderer und Radfahrer wohlfühlen, die Reiter auf ihren Pferden beobachten und dabei vielleicht ein paar spanische Tapas mit dem dazu passenden Wein schnabulieren“, schildern beide ihre Vorstellungen für das Lokal.

Jahreszeiten bestimmen Karte

Außer den spanischen Tapas bietet die Speisekarte auch diverse Hauptgerichte aus dem internationalen Bereich. Neben den unverzichtbaren Schnitzelvarianten finden sich da verschiedene Burger und weitere Fleischgerichte. Georgiev geht allerdings davon aus, dass sich die Speisekarte nach und nach den weiteren Wünschen der Gäste anpassen und auch von den Jahreszeiten bestimmt sein wird. Was er jetzt schon gerne anbietet, sind zwei original spanische Paella-Varianten – eine mit Meeresfrüchten und eine mit Fleisch. Auf Vorbestellung gibt es diese jeweils am Samstag und Sonntag.

„Für die Weine haben wir uns außer für eine spanischen Roten für eine gute Auswahl der Weingüter August Ziegler aus Maikammer und Erich Ferckel aus Gimmeldingen entschieden“, sagt der neue Inhaber. Dass es für Bierliebhaber ein spanisches Bier zu den spanischen Spezialitäten gibt, ist für Georgiev selbstverständlich.

Info

Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag 12 bis 21.30 Uhr, (Mittwoch bis Freitag Küchenpause von 15 bis 17 Uhr), im August eingeschränkte Öffnungszeiten