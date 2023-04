Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Fast wie immer“, so war der Eindruck beim Reitturnier des RSV Pfalzmühle Haßloch. Viele Reiterinnen und auch einige Reiter nutzten die Chance, um gegen Ende der Freilandsaison mit ihren Pferden oder Ponys zu starten. „Wir hatten eine richtig gute Startquote, das hat man schon bei der Dressur am Samstag gesehen“, sagte Marion Keller, die mit Heike Blaul die Meldestelle, also die sportliche Verwaltungszentrale, managt.

„Auch am Sonntag setzten die Springreiter diesen Trend fort“, erklärte Heike Blaul. „Vor allem in den Prüfungen für den Nachwuchs und den Stilspringen. Da