Der neue Allwetterplatz des RSV Pfalzmühle Haßloch besteht den ersten Härtetest . Trotz eines Wolkenbruchs beim Reit- und Springturnier bleibt er griffig. Den Ausrichter freut zudem, dass in den Nachwuchsklassen mehr Reiter als erwartet antreten.

„Das war gleich mal ein Test für unseren neuen Boden“, so die Einschätzung von Turnierchef Markus Blaul beim Reitturnier des RSV Pfalzmühle Haßloch zum Wolkenbruch am Freitagabend. „Aber Quarzsand-Vlies-Böden können Regen gut ab. Und das Drainagesystem unseres neuen Allwetter-Reitplatzes macht das Wassermanagement jetzt deutlich einfacher.“ Auch die Zuschauer am Rand des Dressurvierecks konnten am Samstagmorgen beobachten, dass der Boden den Pferden beste Bedingungen bot. Denn in den paarweise zu reitenden A-Dressuren reagierten mehrere Rösser etwas heftig und stürmten los, statt brav hinter ihrem Artgenossen zu bleiben, der die vorgeschriebenen Lektionen im Trab und Galopp absolvierte. Für aufgeregte Jungpferde oder ältere Dressurpferde nach langer Turnierpause, die beim Angaloppieren übermotiviert losbuckelten, bestand keine Rutschgefahr.

Deinert und Don Castello Zweite

Aber natürlich waren auch viele Ritte zu sehen, bei denen die Starterinnen die jeweils gefragte Figurenfolge korrekt zeigten: Je nach Schwierigkeitsgrad waren Lektionen wie Volten, Mitteltrab auf der Diagonalen oder das Verlängern und auch wieder Verkürzen der Galoppsprünge gefragt. Oder auch Aufgaben wie das „Viereck verkleinern“, bei dem die Pferde leicht seitwärts schreiten und danach wieder auf die Linie entlang der Bande zurückkehren. Für den gastgebenden Verein zeigte in der Ein-Stern-A-Dressur Sophie Deinert mit ihrem Pony Don Castello eine sehr gelungene Runde, die von der Jury mit einer 7,5 bewertet wurde. Damit wurden die beiden Zweite.

Und auch in der L-Dressur, der Hauptprüfung des Dressurtags, verfolgten ein fachkundiges Publikum, aber auch Familien und Reiterkollegen die Ritte der Reiterinnen vom RSV und den umliegenden Clubs. 15 Paare aus der Pfalz, Rheinhessen und Baden waren am Start. Meist mit erfahreneren Pferden, da anspruchsvolle Lektionen wie der versammelte Trab oder Außengalopp gefordert sind. Hier wollten die Richterinnen technisch einwandfreie, aber vor allem harmonische Runden sehen. Dabei sollen die Reiter ihre Pferde einerseits bei den Lektionen wie Mitteltrab und -galopp mit ihrem Bewegungstalent und ihrer Dynamik strahlen lassen, aber andererseits auch im versammelten Trab und Galopp die Kraft und Ausdauer ihrer Sportpartner unter Beweis stellen. Gleichzeitig sollen die Reitersignale ans Pferd für die Zuschauer kaum zu sehen sein – beim Dressurreiten gilt: je unsichtbarer desto besser.

Horstmann Dritte

Gut gelang das Jule Horstmann vom RC Neustadt mit ihrem Fuchswallach Fantastico beim Angaloppieren aus dem Mittelschritt oder dem Tempowechsel vom ruhigen, versammelten Galopp zum dynamischen Mittelgalopp und wieder zurück. Damit belegte sie den dritten Platz in dieser Prüfung, während der Sieg an Lisa Brachmann und Fine Romance vom RC Hofgut Petersau ging. Für den RSV Pfalzmühle Haßloch waren in dieser L-Dressur Marie Schuler mit ihrem Pferd Mr. Lord Sinclair und ihrem Pony Power of Magic am Start, ebenso Tiandra Kanther im Sattel von Lappalou und Heike Blaul mit ihrer Stute Carte Blanche. Heike Blaul zeigte mit ihrer Oldenburger Stute den besten Auftritt und sicherte sich Platz vier.

„Mit dem Turnierverlauf sind wir total zufrieden. Wir hatten echt Glück mit dem Wetter“, so das Fazit der Turnierleitung mit Blick auf Sport und Besucherzahlen. „Vor allem in den Nachwuchsprüfungen sind deutlich mehr geritten, als anfangs gemeldet hatten“, sagte Heike Blaul, die mit Marion Keller die Meldestelle als sportliches Infozentrum managte. „Nur in der A- und L-Klasse haben sich einige Reiter sicher auch wegen der schlechten Wettervorhersage die Fahrt zum Turnier geschenkt.“ Aber gerade am Samstag gab es von verschiedenen Reiterinnen ein positives Feedback zum neuen Allwetterplatz. Und jetzt setzt der RSV darauf, dass sich das mit dem neuen Platz bis zum nächsten Turnier noch weiter in der Szene herumspricht.