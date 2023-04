Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein zweites Reit- und Springturnier in Coronazeiten richtet der Reitsportverein Pfalzmühle Haßloch am Samstag und Sonntag auf der Anlage von Familie Blaul aus. „Beim sportlichen Konzept und den Abläufen vor und hinter den Kulissen hat es sich schon 2020 bewährt, das Turnier in einen Dressur- und einen Springtag aufzuteilen“, sagt Markus Blaul, Vorsitzender des RSV.

„An diesem Wochenende haben wir dann im Vergleich zum vergangenen Jahr noch zwei Prüfungen mehr im Programm und bieten unter anderem zwei Qualifikationen für den Equitop-Pony-Cup