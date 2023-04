Klimatisch gesehen ändert sich aktuell ja vieles. Windiges Frühjahr, wärmere Sommer und allgemein mehr Regen. Letzteres ist ein Grund, warum Weidenthaler Grundschüler im Schulgarten demnächst vielleicht Reis anbauen können. Zumindest, wenn es nach Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) geht. Er stellte in der jüngsten Ratssitzung fest, dass der Schulgarten komplett unter Wasser stehe. Und dies so hoch, „dass hier nur Reis angebaut werden kann“. Das Wasser komme aus der Böschung der Bahnstrecke. Dieser Hang sei im Bereich des Schulgartens vor einiger Zeit von der Bahn saniert worden. Wie Kretner berichtet, habe er sich an die Bahn AG und das zuständige Ingenieurbüro gewandt und die Auskunft bekommen, dass sich „aufgrund der Sanierung das Wasser einer Quelle einen anderen Weg gesucht hat und nun in den Schulgarten fließt“. Die Bahn AG hat laut Kretner zugesagt, für Abhilfe zu sorgen. Wann das sein werde, sei aber unklar. In Kürze beginnt die Pflanzsaison, die Kinder möchten im Schulgarten Gemüse anpflanzen. Da passt es gut, dass Kretner auch Vorsitzender des Weidenthaler Obst- und Gartenbauvereins ist. Vielleicht findet er eine Möglichkeit, an Reispflanzen zu kommen. Es wäre eine Premiere im Tal.