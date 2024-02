Manfred Herrmann wohnt gerne in Lachen-Speyerdorf und kümmert sich um sein Eckgrundstück. Daher stellten sich ihm bei der RHEINPFALZ-Lektüre zur Sauberkeit der Gehwege ein paar Fragen.

In Neustadt müssen die Grundstückseigentümer die Gehwege sauber halten. Da dies aber nicht überall funktioniert, will die Stadtverwaltung künftig genauer hinschauen und bei längerer Missachtung sogar Strafen verhängen. Manfred Herrmann hat den RHEINPFALZ-Beitrag in der vergangenen Woche intensiv gelesen und stimmt den Aussagen von Baudezernent Bernhard Adams grundsätzlich zu. Auch ihm sei es wichtig, dass alles vernünftig aussieht. Und doch hat der Lachen-Speyerdorfer bei der Zeitungslektüre auch gegrübelt. Daher griff er zum Telefonhörer und stellte der Redaktion die Frage: „Wenn die Stadt von den Bürgern verlangt, dass sie ihre Hausaufgaben machen, müsste dann nicht auch die Stadt ihre Hausaufgaben machen?“

Risse und offene Stellen

Um zu veranschaulichen, um was es genau geht, bat Herrmann zum Vor-Ort-Gespräch an der Ecke Heinrichstraße/Friedrich-Silcher-Straße. Man sieht gleich, dass hier regelmäßig gekehrt wird. Und doch hadert Herrmann mit der Situation, denn entlang der Rinne weist der Straßenbelag sehr viele Risse und offene Stellen auf. „Da wächst ständig Unkraut raus.“ Was die Stadt ja nicht möchte. Anfragen bei der Verwaltung, ob man da mal ausbessern könne, hätten bisher keinen Erfolg gehabt, sagt Herrmann. Er leiste ja gerne seinen Beitrag für ein sauberes Neustadt, aber dass er wegen mangelhafter Straßen rund ums Haus schwer schuften müsse, könne er nicht nachvollziehen. „Die Stadt müsste bei sich dann schon auch für Ordnung sorgen.“

Nachfrage bei der Stadt – samt Beweisfotos. Aus dem Rathaus heißt es dazu: „Die Tiefbauabteilung wird sich die Situation vor Ort ansehen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.“ Auf den ersten Blick scheine es, das Reparaturen erforderlich seien, so die Stadt. Manfred Herrmann wird das gerne hören – und nach einer Ausbesserung sicher doppelt motiviert die Straße kehren.