Ende August wurde die Aufbau- und Teilnehmergemeinschaft Duttweiler beendet. Nach 31 Jahren hatte sie ihren Zweck der Flurbereinigung erfüllt. Initiator und Motor der Gesellschaft war Reinhard Bossert.

Zurzeit steigt Winzermeister Reinhard Bossert morgens zwischen zwei und vier Uhr auf den Vollernter. Nach der großen Trockenheit der Sommermonate sei die Regenmenge ausgerechnet jetzt zu groß, sagt der 71-Jährige, der in Duttweiler gemeinsam mit seinem Sohn ein eigenes Weingut führt. „Für die Natur ist es gut, aber für die Trauben nicht.“ Sie seien sehr dünnhäutig und drohten zu platzen. „Jetzt muss alles auf einmal rein.“

Zehn bis zwölf Stunden täglich ist er mit der Weinlese beschäftigt. Nicht nur ihm geht es so. Alle Winzer haben dasselbe Problem. Dass die Flurbereinigung in Duttweiler abgeschlossen ist und neue Wege eingerichtet wurden, kommt den Weinbauern nun gerade recht. Zum einen lassen sich die zusammenhängenden Flächen wesentlich einfacher und zeitsparender bewirtschaften, zum anderen sind die neuen befestigten Wege leichter zu befahren. „Was wäre das für eine Schlammschlacht nach einer jüngsten Regennacht mit rund 15 Liter pro Quadratmeter“, sagt Bossert.

Nachbarn als Beispiel

Auch seine Winzerkollegen wüssten dies zu würdigen. Man spreche oft darüber, sagt er, seine damalige Weitsicht werde geschätzt. Indes war es ein langer Weg. Als Bossert den Vorsitz der Ortsgruppe des Winzer- und Bauernverbands übernahm, war er 30 Jahre alt. Damals lief ein Flurbereinigungsprozess in Lachen und in Kirrweiler, ausgelöst durch den Bau der Autobahn A65: „Ich habe beobachtet, welche riesigen Vorteile dies für die Winzer hatte und brachte das Thema nach Duttweiler.“

Doch seine Vision brauchte Zeit zum Reifen. Erst 1991 wurde mit der Gründung der Aufbaugemeinschaft der offizielle Startschuss gegeben. Alle Winzer wurden zwangsweise Mitglied. „Es gab viel mehr Winzer als heute, einige Kollegen betrieben den Weinbau im Nebenerwerb“, erinnert sich Bossert. Mit rund 35 Winzern startete das Projekt, heute gibt es nur noch 15 im Weindorf. Umso notwendiger sei die Flurbereinigung geworden, so Bossert.

Aus 33 mach’ drei

Der praktische Teil der Neuordnung begann erst 2002. „Die zehn Jahre Vorlauf sind normal in einem solchen Prozess, denn sie geben den Winzern die Möglichkeit zu planen.“ Die Gemarkung wurde in fünf Zonen aufgeteilt. Im Vier-Jahres-Rhythmus wurden die Abschnitte bearbeitet. „Nach dem Abschluss der Flurbereinigung in der ersten Zone wurden aus den 33 Flächen unseres Weinguts drei Flächen“, gibt Bossert ein Beispiel. Das sei eine große Vereinfachung.

„Die Flächen in Duttweiler waren sehr zerstückelt. Es gab Wingerte, in dem zwei Zeilen dem einen und die nächsten zwei Zeilen dem anderen Winzer gehörten. Man musste ständig aufpassen, bei den eigenen Zeilen zu bleiben“, erzählt der 71-Jährige. Es sei sogar ihm selbst passiert, dass er die Trauben eines anderen gelesen habe. Dann habe man sich irgendwie einigen müssen.

Skepsis besiegt

Nicht alle Winzerkollegen waren von Beginn an dabei. „Rund 20 Prozent der Winzer waren zunächst skeptisch. Nach dem ersten Abschnitt gab es jedoch keine kritischen Worte mehr.“ Bossert erzählt von der guten Zusammenarbeit und vom Engagement der Kollegen. Auch enge Zeitpläne und ambitionierte Terminvorgaben konnten mithilfe aller eingehalten werden, was den Duttweilerer immer wieder motiviert hat, sich zu engagieren.

Für Bossert blieb, auch wenn oft intensiv kommuniziert werden musste, das gemeinsame Interesse im Mittelpunkt jeder Diskussion. Er lobt die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, die sachliche Suche nach Lösungen, und beschreibt den Einsatz der Bauunternehmen als außergewöhnlich. Probleme habe es zum Beispiel gegeben, weil die Ferngasleitung nicht mehr tief genug lag: „Wir haben schnell einen Termin mit allen anberaumt und ganz pragmatisch ein Raupenfahrzeug organisiert, Mutterboden von Baustellen in der Region hergebracht und das Problem innerhalb weniger Tage aus der Welt geschaffen.“

Wirklich im Ruhestand?

Vor allem wegen dieser guten Zusammenarbeit überkommt ihn dann doch ein wenig Wehmut nach dem Ende der Aufbaugemeinschaft. Aber Bossert ist auch dankbar, dass er den Prozess von Anfang bis Ende begleiten konnte. Er habe eine Spur in Duttweiler hinterlassen, auf die er stolz sei. Über 20 berufsständige Ehrenämter habe er bislang bekleidet: „Nun ist es mal gut. Jetzt dürfen die Jüngeren mal ran.“ Von Ruhestand ist aber offensichtlich doch noch keine Rede, denn der Winzer steigt wieder auf den Vollernter. Schließlich soll es noch ein paar Tage weiter regnen. Da muss man halt trotzdem ran.