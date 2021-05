Schätzungsweise 10.000 Bilder hat der Neustadter Fotograf Reiner Engwicht in 40 Jahren nebenberuflicher Pressearbeit in Printmedien veröffentlicht – allen voran in der RHEINPFALZ. Und immer zeichnete er sich dabei durch sein Auge für das besondere Motiv, die besondere Situation, den besonderen Zeitpunkt aus. So ist es nur angemessen, dass der 71-Jährige jetzt von der Kulturabteilung der Stadt neben der Malerin Claudia Böheim mit einer kleinen Schaufenster-Ausstellung am Klemmhof geehrt wird.

„Ich liebe die satten Farben im Bild“, sagt er und dementsprechend hat er für die Mini-Schau ausgesprochen farbenprächtige Motive aus der Pfalz und der Karibik ausgewählt, darunter ein spektakuläres Foto vom Kettenkarussell auf dem Weinlesefest, das er 2015 mit einem 17-Millimeter-Weitwinkelobjektiv vor einem wolkenverhangenen Sonnenuntergang aufgenommen hat, und eine nicht minder bewunderswerte Tele-Aufnahme in HDR vom Weintempel am Heiligenberg bei Edenkoben, bei der ein Pärchen mit einem Glas Wein in der Hand den Blick und die Abendstimmung über der Rheinebene genießt. Engwicht kam in seinen Studententagen in den 70er Jahren zur Fotografie, und die Leidenschaft hat ihn bis heute nicht losgelassen. „Es war Liebe auf den ersten Klick“, sagt er über den Kauf seiner ersten Spiegelreflexkamera 1976.