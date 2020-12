Im GDA Wohnstift in Neustadt läuft am Freitag eine Corona-Reihentestung bei rund 200 Bewohnern und 50 Mitarbeitern. Anlass ist, dass sich die Infektionen gehäuft haben. Wie die Pressestelle der Gesellschaft für Dienste im Alter (GDA) in Hannover auf Anfrage bestätigte, sind sechs Bewohner im Haus A infiziert, hinzu kommen drei Mitarbeiter. Zusätzlich stehen 32 Menschen unter Quarantäne, die erste Kontaktpersonen der Infizierten waren. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel mitteilte, hat die Stadt für die rund 400 Bewohner in dem Appartement-Haus 1200 FFP2-Masken zur Verfügung gesellt.

In der städtischen Flüchtlingsunterkunft in der Landwehrstraße gibt es dem OB zufolge aktuell drei Bewohner, die sich auf der Arbeit außerhalb von Neustadt mit dem Virus infiziert haben. Sie sind ebenso in Quarantäne wie drei Kontaktpersonen. „Hier scheint die Lage unter Kontrolle zu sein“, so Weigel.

Prekär ist und bleibt die Situation am Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Dort wurde der reguläre Betrieb eingestellt, gibt es nur noch eine Notfallversorgung. Aktuell werden 14 Covid-Positive auf der Isolierstation behandelt und ein weiterer intensiv. Gleichzeitig fallen Pflegekräfte Corona-bedingt aus.

Maskenpflicht ab Samstag

Angesichts dieser Gesamtlage hat die Stadt eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone angeordnet. Sie gilt während der Geschäftsöffnungszeiten montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr ab 12. Dezember bis 20. Dezember. Der Oberbürgermeister appelliert an die Bevölkerung, die Corona-Regeln einzuhalten, um sich selbst und andere zu schützen und das Gesundheitssystem nicht noch stärker zu belasten.