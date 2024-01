Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Interesse der Besucher an der Sonntagsmatinée-Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ im Mußbacher Herrenhof ist ungebrochen. Mit drei Vorträgen von Ulrich Burkhart und Jürgen Keddigkeit wird diese beliebte Vortragsreihe rund um Themen der Pfälzer Geschichte in den ersten drei Monaten des neuen Jahres fortgesetzt. Sie startet am kommenden Sonntag, 21. Januar, mit einem Beitrag Burkharts Vortrag über den Ritter Hans von Trotha, auch bekannt als Hans Trapp.

Aus welchem Grund er diese schillernde historische Gestalt des Mittelalters auswählte, erläutert der Kaiserslauterer Historiker im Gespräch: „Hans Trapp verfolgt