Lange war von der Reihe der „Kirrweilerer Kammerkonzerte“ nichts zu hören. Jetzt versuche man, sich „wieder etwas an die frühere Normalität heranzurobben“, erklärt der Vorsitzende und Programmverantwortliche Norbert Gamm. Wie in alten Zeiten bietet die Saison wieder vier ziemlich spannende Ausflüge in die Welt der Alten Musik.

Zwei der in diesem Jahr vorgesehenen Konzerte sind in der Marienkapelle angesetzt, dem ursprünglichen Veranstaltungsort der 2006 begründeten Reihe. Für die beiden