Beide Vorderreifen wurden laut Mitteilung der Haßlocher Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem schwarzen Peugeot in der Wilhelmstraße in Haßloch zerstochen. Ein Zeuge beobachtete gegen 2.20 Uhr eine dunkel gekleidete Person, die damit in Verbindung stehen könnte. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.