Ein bislang noch unbekannter Täter hat laut Polizei zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Samstag, 11.45 Uhr, an einem in der Berliner Straße in Deidesheim geparkten grauen Citroën die beiden Vorderreifen zerstochen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 250 Euro. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06324 9330.