In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in der Frühlingstraße in Haßloch mehrere Reifen zerstochen. An einem schwarzen Renault traf es ein Hinterreifen, wenige Meter weiter einen schwarzer Seat, dessen beide rechten Reifen platt gestochen wurden. In der Frühlingstraße und Umgebung ist es nach Angaben der Polizei in den vergangenen Wochen wiederholt zu Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich mit der Polizei unter Telefon 06324 933-0 oder per E-Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. rhp