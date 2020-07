Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in der Peter-Koch-Straße in Neustadt die Reifen von zwei geparkten Autos zerstochen. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei drei Reifen beschädigt. Glück hatte dabei eine der beiden Fahrzeugführerin. Weil sie den beschädigten Reifen zunächst nicht bemerkt hatte, fuhr sie mit dem Wagen los und auf die Autobahn. Während der Fahrt platze der Reifen jedoch, zu keinem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon 06321/8540 zu melden.