Wie man im Alltag zu mehr Gelassenheit kommen kann.

Reif für die Insel – so hieß vor vielen Jahren der eingängige Titel eines Schlagers.

Reif für die Insel – so fühle ich mich auch gerade.

Und wenn ich mich so umschaue, habe ich den Eindruck, es geht noch mehr Leuten so. Unsere ganze Gesellschaft scheint mir sozusagen reif für die Insel zu sein.

Ich merke es daran, wie schnell Menschen die Nerven verlieren. Wie schnell sie sich empören über Dinge, die es eigentlich gar nicht wert sind. Das zeigt sich im Alltag immer wieder, zum Beispiel sehr deutlich im Straßenverkehr. Es wird aber vor allem auch sehr deutlich sichtbar in den sozialen Medien. So schnell gehen da bei allen möglichen Themen die Wogen hoch. Da wird kritisiert und geschimpft, gehetzt und beleidigt. Manchmal wundere ich mich immer noch darüber, wie sehr sich viele ereifern können über Dinge, die mir überhaupt nicht aufgefallen waren. Kommentare werden regelrecht abgefeuert. Vermutlich oft, ohne groß vorher darüber nachzudenken. Anders lässt sich manche Ausdrucksweise und auch die Hitzigkeit der Debatten nicht erklären. Aber Worte, die einmal gesagt sind, lassen sich ja bekanntlich nicht mehr zurückholen. Und Kommentare im Netz erst recht nicht. Das kann dann peinliche Folgen haben.

Ich frage mich, woran es wohl liegen mag, dass die meisten von uns so reizbar sind, dass wir sozusagen so eine kurze Zündschnur haben und so leicht explodieren.

Ein bisschen mehr Gelassenheit, sich ab und zu entspannt zurücklehnen können – das wäre doch schön! Und es würde uns allen gut tun!

Ich hoffe sehr darauf, dass Ferien- und Urlaubszeit sich positiv auswirken. Wenn alle sich mal wieder ein bisschen erholen konnten und neue Kraft getankt haben.

Manche haben auch das Glück, tatsächlich Urlaub auf einer Insel machen zu können. Das klappt natürlich nicht immer, auf eine echte Insel zu fahren und dort eine Auszeit zu genießen. Aber ich finde, wir können uns auch kleine Inseln im Alltag schaffen.

Gelegenheiten, wo wir es uns gut gehen lassen. Zeiten, wo wir mal abschalten, mal nicht ans Telefon gehen und auch keine Mails beantworten. Vielleicht ist es ein schöner Abend in fröhlicher Runde oder ein gutes Essen mit einem lieben Menschen. Vielleicht freuen wir uns über eine ruhige Stunde mit einem guten Buch. Oder wir gönnen uns einen ausgiebigen Spaziergang. Schließlich haben wir den Wald doch direkt vor unserer Haustür, und es tut so gut, durch den Wald zu gehen und die Waldluft einzuatmen. Kleinere Ausflüge in die Umgebung können Wunder wirken.

Auch der Besuch eines Gottesdienstes kann solch eine wohltuende Auszeit bedeuten. Das gemeinsame Singen tut gut. Diese Stunde der Ruhe und das gemeinsame Nachdenken über die frohe Botschaft, dass Gott uns alle liebt, kann Mut und Kraft geben. Probieren Sie es doch ruhig mal (wieder) in diesen Sommerwochen. Schaffen Sie sich selbst Ihre Inseln!

Die Autorin

Pfarrerin Martina Horak-Werz ist Bildungsbeauftragte im Kirchenbezirk Neustadt