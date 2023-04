Der Neustadter Pilot Nico Rehm und sein Beifahrer Jochen Rheinwalt fahren im Auftakt zum Clubsport-Rallye-Sprint-Cup am Limit. Mit Erfolg.

Der Auftakt zum Clubsport-Rallye-Sprint-Cup 2023 für Nachwuchspiloten im Rallyesport war diesmal in der Pfalz. Ausrichter war der pfälzische ADAC-Regionalverband, durchgeführt wurde diese motorsportliche Veranstaltung vom Motorsportclub „Potzberg“ Altenglan.

Ausgewählt für dieses Ereignis war der Rundkurs bei Deimberg im Kuseler Land. Mit dabei: Nico Rehm aus Neustadt, der begleitet wird von Jochen Rheinwalt, einem erfahrenen Rallye-Beifahrer aus Diedesfeld. Das Team aus Neustadt belegte unter den 17 Teilnehmern den zweiten Platz. Der Rückstand betrug in der Gesamtwertung der Doppelveranstaltung 16,9 Sekunden auf ein Team, das bereits einige Rallyeveranstaltungen mit Prädikaten absolviert hat. Es gewannen Colin Dünker/Fabian Peter (Grafschaft-Lantershofen/Kleinkahl).

Nachwuchsfahrer Nico Rehm kommt aus dem Automobil-Slalom und hat sich nun für die Bestzeitprüfungen in freier Natur entschieden und schon 2022 sein Talent aufblitzen lassen. „Ich bin mit meinen beiden Wertungsläufen sehr zufrieden“, resümierte Rehm unmittelbar vor der Siegerehrung. „Zwar hatte ich in der ersten Wertungsprüfung einen kleinen Verbremser, der etwas Zeit gekostet hat, aber ansonsten lief alles rund.“ Es war dennoch die zweitschnellste Zeit aller 17 Teilnehmer. „Der zweite Wettbewerb dieser Doppelveranstaltung ist dann super gelaufen. Dennoch betrug der Rückstand auf den Tagesschnellsten Colin Dünker 4,3 Sekunden. Wir waren am Limit, und mehr war nicht drin“, sagte Nico Rehm. Man hat schon gemerkt, dass der Mann vom Nürburgring schon etliche Kilometer auf Wertungsprüfungen hinter sich hat und all seine gesammelten Erfahrungen ausspielte. „Mein Beifahrer Jochen Rheinwalt war mit mir sehr zufrieden und er gab während der Veranstaltung noch so manche hilfreiche Tipps“, ergänzte Rehm.

Der Clubsport-Rallye-Sprint-Cup ist ein Zusammenschluss aus den Regionen Pfalz, Saarland, Mittelrhein, Hessen-Thüringen, Nordrhein und Westfalen zur Region Mitte. Für diesen Wettbewerb stellt der ADAC Pfalz drei baugleiche Suzuki Swift-Fahrzeuge aus Gründen der Chancengleichheit zur Verfügung. Das Siegerteam startet im Herbst im Finallauf beim ADAC Hessen-Thüringen in Schlitz.